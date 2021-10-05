На покупку машины теперь надо более 2 млн рублей

Средневзвешенная цена нового автомобиля всего за месяц выросла на 200 тысяч рублей.

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Средний ценник на новые машины в конце августа достиг отметки 2 140 000 рублей. По сравнению со средней ценой, определенной в начале 2021 года, это больше на 21%.

Стоимость автомобилей постоянно растет. На это влияют не только курс рубля по отношению к иностранным валютам и инфляция, но и нехватка новых автомобилей в дилерских сетях. Причиной тому дефицит микрочипов. Это спровоцировало резкий скачок цен. Согласно данным Автостата, в июне средневзвешенная цена машин составляла более 1,8 млн рублей, в июле — более 1,9 млн рублей, и в августе произошел резкий скачок сразу на 200 тысяч рублей.

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Эксперты предупреждают: рост стоимости новых автомобилей (а значит, вслед за ними, и подержанных) продолжится. К концу года средневзвешенная цена автомобилей может увеличиться на 25% по сравнению со стоимостью машин в начале 2021 года.

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