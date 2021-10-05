На покупку машины теперь надо более 2 млн рублей — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

На покупку машины теперь надо более 2 млн рублей

Средневзвешенная цена нового автомобиля всего за месяц выросла на 200 тысяч рублей.

Материалы по теме
На 100 000 рублей подорожают бюджетные авто до конца года

Средний ценник на новые машины в конце августа достиг отметки 2 140 000 рублей. По сравнению со средней ценой, определенной в начале 2021 года, это больше на 21%.

Стоимость автомобилей постоянно растет. На это влияют не только курс рубля по отношению к иностранным валютам и инфляция, но и нехватка новых автомобилей в дилерских сетях. Причиной тому дефицит микрочипов. Это спровоцировало резкий скачок цен. Согласно данным Автостата, в июне средневзвешенная цена машин составляла более 1,8 млн рублей, в июле — более 1,9 млн рублей, и в августе произошел резкий скачок сразу на 200 тысяч рублей.

Материалы по теме
АВТОВАЗ может поднять цены из-за подорожания стали

Эксперты предупреждают: рост стоимости новых автомобилей (а значит, вслед за ними, и подержанных) продолжится. К концу года средневзвешенная цена автомобилей может увеличиться на 25% по сравнению со стоимостью машин в начале 2021 года.

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Новый Chevrolet Trailblazer: модный размер и крутой автомат
Lada Vesta мечты из Тольятти (200+ л.с.)
Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров96
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...