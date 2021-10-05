УАЗ отреагировал ироничным мемом на сбой Instagram, Facebook и Whatsapp

Маркетологи компании по-новому обыграли старый тезис о том, что «УАЗ всегда ранен, но никогда не убит».

4 сентября Instagram, Facebook и Whatsapp застиг крупнейший сбой: приложения перестали запускаться, а если все-таки работали, то не обновляли ленты постов. Как выяснилось позже, хакеры похитили данные полутора миллиардов аккаунтов и выставили их на продажу на черном рынке. Работоспособность сервисов была восстановлена позже в тот же день.

Каким образом и насколько сильно этот инцидент скажется на обществе или его отдельных представителях, покажет время, а пока народ и маркетологи живо подхватили горячую тему, по-разному обыгрывая ее в медиа. Довольно неожиданно, но оперативно отреагировал на сбой соцсетей российский автопроизводитель УАЗ. Официальные аккаунты бренда опубликовали мем, показывающий продукцию завода на фоне глобального кризиса соцсетей.

«Мы хотим, чтобы все знали, что наши автомобили не подведут в самых трудных жизненных ситуациях, даже тогда, когда кажется, что все от вас отвернулись», — пояснил администратор сообщества УАЗ во ВКонтакте в комментариях к посту.

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Комментарии пользователей не заставили себя долго ждать. «Мда... только УАЗ может постить такое про свои автомобили», — написала Юля Хейц. Однако ей возразил Игорь Романов: «Так это правда, за 17 лет владения машиной ни разу эвакуатором не пользовались, до места ремонта всегда доезжает своим ходом...». Поддержал колегу-уазовода Евгений Бобров: «Хорошая шутка! На деле „уазики“ едут даже тогда, когда остальным не хватает как минимум психологической проходимости».

А мы нашли 6 фактов, которые заставят вас по-новому взглянуть на УАЗ.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: ВКонтакте / «УАЗ / Ульяновский автомобильный завод»