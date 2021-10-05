Рекордсмен по превышениям скорости пойман в Йошкар-Оле

В среднем он совершал одно нарушение в день и «попадал» на сумму, превышающую 1000 рублей.

Сотрудники отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл остановили в центре Йошкар-Олы автомобиль с номерами Калининградской области. Банальная проверка документов обернулась задержанием особо злостного нарушителя скоростного режима, да еще и на автомобиле, не стоящем на регистрационном учете. Он купил машину в середине августа и все это время катался на ней с номерами предыдущего владельца.

Как установили инспекторы, за полтора месяца молодой человек 41 раз превысил скорость — именно столько нарушений попало на дорожные камеры. В некоторых случаях зафиксированная скорость составляла 140–150 км/ч, пишет сайт МВД Медиа. Общая сумма выписанных штрафов — более 50 тысяч рублей.

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То есть, в среднем, он совершал одно нарушение в день и «попадал» на сумму, превышающую 1000 рублей. Сотрудники ГИБДД сняли с автомобиля регистрационные знаки и обязали нарушителя поставить его на регистрационный учет в установленном порядке. Иначе помимо выплаты штрафов придется отвечать еще и за управление незарегистрированным автомобилем.

Кстати, неплательщиков штрафов камеры уже тоже выявляют.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА