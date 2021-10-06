Из самых простых правил: носить светлую одежду, в идеале — предметы со световозвращающими элементами. А еще — подарить ребенку фонарик.

Материалы по теме Световозвращающая одежда: модное веяние или реально спасает на дороге?

МВД

Эти рекомендации давно есть в Правилах дорожного движения, но по-прежнему многие их игнорируют. Дни становятся все короче, и нелишне напомнить пешеходам (а каждый водитель периодически еще и пешеход!), что:

«Пунктом 4.1 („Обязанности пешеходов“) ПДД установлено, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — говорится в ответе пресс-центра МВД на запрос РИА Новости.

Ночью пешеход без световозвращателей виден водителю при движении с ближним светом фар за 25–30 метров, пешеход в светлой одежде увеличивает это расстояние до 50–60 метров, а если в экипировке есть световозвращающие элементы, ночью пешеход виден водителю уже на расстоянии 140–150 метров при ближнем свете фар и за 300–400 метров — при дальнем.

МЧС

В рекомендациях МЧС подчеркивается, что темная улица, человек в черном, бликующий от света фар асфальт, высокая скорость, редкие фонари уличного освещения — вот слагаемые одного из самых частых ДТП с пешеходами в последнее время.

Среднестатистический северянин одевается очень тускло, предпочитая темные (очень часто черные) тона в одежде — особенно это заметно, если сесть за руль автомобиля. Даже если водитель не превышает установленные 60 км/ч по городу, вовремя заметить перебегающего улицу пешехода становится тяжело.

Материалы по теме У моего кроссовера тусклый свет — это нормально?

Стоит учесть пример скандинавов и немцев — они знают толк в ярких куртках, джемперах и шапочках! Такая одежда далеко видна в условиях дорожного движения, это вопрос выживания в «городских джунглях». Многим трудно менять привычки в одежде — не все любят выделяться. Но хоть что-то в одежде должно отражать свет. Пусть это будет хотя бы светлый шарф или кашне — в свете фар даже небольшая деталь гардероба уже станет ярким пятном.

Яркая одежда на ребенке всегда смотрится красиво и уместно, а светоотражатели сегодня купить не проблема. А еще в ведомстве советуют на ближайший праздник подарить ребенку фонарик: и ему радость, и родителям спокойнее.

Здесь вы найдете новые способы, как обучить вашего ребенка ПДД.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.



Фото: Depositphotos