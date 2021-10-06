«Зверь» с Востока: Нива дешево продается в Британии, но есть загвоздка

В стране часть автомобилистов дорожат простотой и надежностью конструкции Lada 4x4, несмотря на ее квадратную форму и устаревшие системы безопасности.

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Лада Нива была разработана как универсальный сельскохозяйственный автомобиль, дешевый в производстве и простой в ремонте, и остается обычным явлением в сельских районах бывшего СССР, напоминает британская The Sun.

Что о Ниве думают британцы

Автомобиль спроектирован так, чтобы быть прочным, надежным, недорогим и легким в ремонте. Он построен с использованием простой конструкции и простых материалов и не считался особенно продвинутым, даже когда его только начали выпускать. И хотя его несколько раз обновляли с момента запуска, дизайн почти не изменился.

С момента его появления в 1977 году большинство покупателей современных автомобилей хотели большего, чем просто транспортное средство — людям нужны пятизвездочные рейтинги безопасности Euro NCAP, развлекательные системы в автомобиле и высокие аэродинамические характеристики вкупе с экономичностью расхода топлива. Но все же есть автомобилисты, которые дорожат простотой и надежностью конструкции Lada, несмотря на ее квадратную форму и устаревшие системы безопасности. Вот почему британская компания Blackheath Developments Ltd до сих пор импортирует Ниву в Великобританию.

Сколько она у них стоит

Стоимость Lada Niva составляет 12 595 фунтов стерлингов (1,2 млн руб.) плюс НДС за базовую модель. Вам придется самостоятельно зарегистрировать свой новый автомобиль, когда он прибудет в Великобританию, что предполагает его доставку в испытательный центр DVSA и уплату сбора, после чего придется уплатить еще один сбор в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), за его регистрацию. Если вы хотите, чтобы представитель импортирующей компании «Блэкхит Девелопментс» сам оформил документы и предоставил вам автомобиль, допущенный к эксплуатации, цена подскочит до 17 595 фунтов стерлингов (1,7 млн рублей).

Что предложат за эти деньги

Проблема в том, что у Нивы нет никаких современных систем и ее нельзя сравнить ни с одним современным массовым автомобилем. Безопасность, скорость, управляемость, комфорт и экономия топлива — по всем параметрам она отстает даже от супербюджетных моделей, таких как Dacia Duster. И руль у нее слева, а не как принято в Британии — справа. Переделывать это никто не будет.

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В то время как Land Rover Defender был снят с производства пять лет назад, Lada планирует продолжать выпуск Niva 4x4 до 2023 года, так что еще есть время купить новую Niva. Большинство новых автомобилей представляют собой сложные механизмы с передовыми электронными системами безопасности. Эту Ладу можно рассматривать как пережиток давно минувших веков, но это именно то, чего жаждут некоторые автомобилисты, резюмирует издание.Издание также провело онлайн-опрос среди читателей на тему: «Вы фанат новой Lada Niva?». 66,8% ответили, что внедорожник выглядит как солидная машина, 20,2% — что она слишком допотопная, а 3% дали ироничный ответ: «Если я сяду за руль этой машины, дам вам знать».

Niva Legend и Niva Travel в Японии продают за 2–2,2 млн рублей.

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