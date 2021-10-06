Первый взгляд: анонсирован новый мотоцикл Урал

Пока есть только тизерное изображение, но по нему нетрудно догадаться, что нас ждет новая версия Gear Up или Weekender.

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Ирбитский мотоциклетный завод в своих официальных аккаунтах в соцсетях опубликовал тизерное изображение некоего нового мотоцикла. Картинка стоящего под пологом байка с коляской сопровождена лишь одним словом: «Скоро». Особых подробностей, как и положено в таких случаях, изображение не дает, однако некоторые выводы сделать можно. Судя по всему, о принципиально новой модели речи не идет, да и едва ли ее кто-то всерьез ждет.

Как известно, все нынешние модели ИМЗ базируются на хорошо отработанных советских решениях, многократно модернизированных и дополненных современными технологиями. Этого марке достаточно, чтобы иметь устойчивые продажи на Западе, куда ориентирована большая часть выпускаемой продукции. Вот и в новом тизере сквозь серый полог незатейливо проступают давно знакомые черты.

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Высокие руль и крыло, защитные дуги, массивная коляска с характерным поручнем и сдвоенной фарой, как у моделей Gear Up и Weekender... Пожалуй, наиболее оригинальная деталь — это некий кофр на месте запасного колеса. В действующих моделях такого не применяется: на «спинке» коляски у Gear Up и Weekender крепится запаска, но на него ставится открытый багажник. Здесь же — по крайней мере, на это указывает тизер — речь может идти о каком-то новом варианте.

Тем не менее, почти наверняка «новым Уралом» окажется спецверсия одной из двух вышеупомянутых моделей.

А флагманский байк Gear Up 2022 модельного года ИМЗ представил совсем недавно.

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Фото: ИМЗ