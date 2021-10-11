Новый Lexus LX станет еще мощнее

Новое поколение премиального внедорожника получит версии LX600 и LX 750h.

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Премьера нового поколения Lexus LX состоится 13 октября в 20:30 по московскому времени, но представлен он будет в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока же компания опубликовала тизерное видео и снимок двери багажника автомобиля. Стиль машины во многом кажется схожим с дизайном нового Lexus NX.

На фотографии видна светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. Под ней находится не логотип бренда, а надпись «LEXUS». Номерной знак располагается в ничем не украшенном трапециевидном углублении, а задний бампер находится на одном уровне с нижним краем двери багажника и не выступает за его пределы.

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Справа расположен значок LX 600, и это не объем двигателя, а, скорее, намек на мощность, эквивалентную объему. Новый LX получит 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который устанавливается и на новый Toyota Land Cruiser, мощностью 409 л.с. Японское издание Creative Trend заявляет, что внедорожник получит и гибридную силовую установку в версии LX 750h. Ее мощность составит 480 л.с.

Внедорожник оснастят такими системами, как Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor, системой камер кругового обзора, возможностью аутентификации водителя по отпечатку пальца.

Фото, видео: Lexus