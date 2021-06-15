Toyota показала новый Lexus LX

Премиальный внедорожник на базе нового Land Cruiser готов к премьере - мы его заметили во время показа нового Lexus NX.

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Судя по всему, до конца этого года в продажу поступит не только новый Toyota Land Cruiser, но и его люксовая версия — Lexus LX.

12 июня состоялась премьера нового поколения компактного кроссовера Lexus NX, но в ходе презентации нас заинтересовал большой автомобиль под накидкой. Его можно увидеть на седьмой минуте видео.

Мы думаем, что это Lexus LX нового поколения, который, конечно же, был введен в кадр намеренно. Сквозь ткань видны характерные черты люксового внедорожника. Кажется, как и новый Land Cruiser, он не претерпит значительных изменений дизайна.

Информации о новом LX пока очень мало. Он тоже построен на платформе TNGA-F, но получит более богатое оснащение. Что касается двигателей, то вряд ли внедорожнику оставят моторы V8. Скорее всего, машину оснастят теми же двигателями V6, которые получил и новый Land Cruiser, но при этом им могут добавить мощности.

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Фото, видео: YouTube