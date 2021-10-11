В простых комплектациях Lada XRAY будут литые диски

Останется только одна версия на «штампах», самая дешевая.

Сравнительно недорогие комплектации хэтчбека Lada XRAY, именуемые Classic и Comfort, отныне будут комплектоваться 16-дюймовыми легкосплавными дисками с дизайном Fenix (на фото). Ранее на эти версии ставили колеса с 15-дюймовыми стальными дисками, прикрытыми пластиковыми колпаками. Более презентабельные колеса имели только дорогие версии модели.

Но с 1 октября 2021 года «шестнадцатые» литые диски колес станут стандартным оборудование для указанных комплектаций, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информационную рассылку по дилерам от АВТОВАЗа. Официального подтверждения этому в виде обновления страниц комплектаций на официальном сайте Lada пока нет.

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Отметим, что источник ничего не сообщает о недавно появившейся комплектации Comfort Light, которая повторяет Comfort во всем, за исключением мультируля и аудиосистемы на четыре динамика: у «лайта» их нет. На момент написания заметки производитель тоже указывает для Comfort Light стальные 15-дюймовые «штампы», но, может быть, обновление по колесным дискам распространится и на эту версию.

Если это предположение подтвердится, у модели XRAY останется лишь одна версия на «стоковых» колесах — базовая Standart.

А у модели Niva Travel диски могут скоро стать черными: по слухам, готовится версия Black.

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Фото: АВТОВАЗ