В простых комплектациях Lada XRAY будут литые диски — журнал За рулем

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В простых комплектациях Lada XRAY будут литые диски

Останется только одна версия на «штампах», самая дешевая.

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Сравнительно недорогие комплектации хэтчбека Lada XRAY, именуемые Classic и Comfort, отныне будут комплектоваться 16-дюймовыми легкосплавными дисками с дизайном Fenix (на фото). Ранее на эти версии ставили колеса с 15-дюймовыми стальными дисками, прикрытыми пластиковыми колпаками. Более презентабельные колеса имели только дорогие версии модели.

Но с 1 октября 2021 года «шестнадцатые» литые диски колес станут стандартным оборудование для указанных комплектаций, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на информационную рассылку по дилерам от АВТОВАЗа. Официального подтверждения этому в виде обновления страниц комплектаций на официальном сайте Lada пока нет.

В простых комплектациях Lada XRAY будут литые диски

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Отметим, что источник ничего не сообщает о недавно появившейся комплектации Comfort Light, которая повторяет Comfort во всем, за исключением мультируля и аудиосистемы на четыре динамика: у «лайта» их нет. На момент написания заметки производитель тоже указывает для Comfort Light стальные 15-дюймовые «штампы», но, может быть, обновление по колесным дискам распространится и на эту версию.

Если это предположение подтвердится, у модели XRAY останется лишь одна версия на «стоковых» колесах — базовая Standart.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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