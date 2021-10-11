Байкер влетел в автомобиль, мотоцикл сгорел дотла (видео)

Пострадавших успели доставить в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Материалы по теме Наглядно: как не надо ездить на квадроцикле (видео)

Прямо на закрытие мотоциклетного сезона (отмечалось сообществом байкеров 10 октября) в Самарской области произошла серьезная авария, в которой пострадал 38-летний райдер на спортбайке Suzuki X1200. Он двигался по участку трассы М-5 «Урал» из Самары в Тольятти, не смог выбрать безопасную дистанцию до впередиидущего Volkswagen Jetta и врезался в автомобиль.

Как предположил один из очевидцев, сманеврировать мотоциклисту помешало закатное солнце, несмотря на то что визор его шлема был затонирован. От удара мотоцикл загорелся и за очень короткое время почти полностью сгорел.

Высоко над трассой поднялся столб черного дыма. Движение около населенного пункта Зеленовка, где произошел инцидент, оказалось почти полностью заблокированным в обоих направлениях. На противоположной части трассы остановилась большая колонна мотоциклистов. Некоторые видевшие аварию сообщили в соцсетях, что мотоциклист погиб.

Материалы по теме 27% россиян хотят купить мотоцикл (исследование)

Тем не менее, на помощь пострадавшему сразу же после ДТП бросились проезжавшие мимо автомобилисты. Подоспевшая скорая доставила его в самарскую больницу, где ему диагностировали травму головы и перелом бедра. Как сообщил 63.ru со ссылкой на врача скорой, состояние мужчины стабильно тяжелое, но жизни его ничего не угрожает.

Кроме того, в аварии пострадал и водитель Фольксвагена, с травмой головы он также доставлен в больницу.

В июле 2021 года в Госдуме прозвучало предложение запретить мотоциклистам лавировать между рядами.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Видео: ВКонтакте / ДТП 163 Самара