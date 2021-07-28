Мотоциклистам запретят лавировать между рядами

С предложением внести изменения в правила дорожного движения выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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Многие страны Европы, например Германия, пошли по правильному пути, запретив одновременное движение в полосе автомобилистов и мотоциклистов, сказала парламентарий «Газете.Ru». Было бы правильно, чтобы со временем появились отдельные полосы для мотоциклов, пока же надо запретить лавирование на городских улицах. Автомобилисты порой просто не ожидают появления мотоциклистов, что приводит к самым катастрофическим последствиям, отметила Светлана Бессараб.

Депутат собирается обратиться в Минтранс, чтобы внести советующие изменения в Правила дорожного движения. Ведь последствия от аварии с мотоциклистом всегда гораздо серьезнее, чем после аварии с двумя автомобилями, где страдает, по большей части, только железо.

Однако автомобильная общественность скептически отнеслась к предложению регулировать движение между рядами. Да и вводить отдельные полосы для мотоциклистов вряд ли кто-то будет: у нас уже есть отдельная полоса для велосипедистов, отдельная — для общественного транспорта. Вообще, есть специфика езды на мотоцикле: когда мотоциклист занимает целую полосу, его автомобилисты просто выдавливают оттуда, отмечает Сергей Канаев.

«Медленнее ехать — вас сшибут, вместе ехать вам не дадут. А чтобы ехать быстрее, надо перестраиваться из полосы в полосу», — поделился он с изданием.

При этом многие считают, что мотоциклистов за лавирование наказывать нужно, а бороться с этим могли бы мотоциклетные батальоны ДПС.

Теперь слово за Минтрансом.

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Фото: АГН Москва