В Дагестане создадут двигатель для мотоциклов — по проекту «Ночных волков» — журнал За рулем

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В Дагестане создадут двигатель для мотоциклов — по проекту «Ночных волков»

Этим займется предприятие «Дагдизель» из Каспийска.

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Дагестанский завод «Дагдизель» разработает для байкерского клуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдостанова новый двигатель для мотоциклов. Об этом байкеры договорились с руководством предприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Залдостанов во время посещения завода в городе Каспийске показал вариант нового двигателя, на предприятии обещали его доработать, но увидели, что двигатель действительно оригинальный.

«Для нас этот двигатель понятный. В нем есть новые идеи, но его во многом нужно еще дорабатывать. Технологически возьмем его за основу и будем работать», — заявил генеральный директор АО «Завод „Дагдизель“ Владимир Дудчак.
С территории Дагестана „Ночные волки“ начнут свой мотопробег, приуроченный ко Дню России (12 июня). Помимо завода в Каспийске байкеры также побывали в Махачкале и Дербенте.

Завод „Дагдизель“ основали в 1932 году. В советское время он был одним из ведущих торпедостроительных и дизелестроительных предприятий страны. В настоящее время предприятие занимается разработкой и выпуском морского подводного оружия для российского военного флота, производством промышленных дизельных двигателей и другой продукции.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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