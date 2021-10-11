Новый Sandero Stepway: известны сроки запуска на АВТОВАЗе

Сроки ориентировочные - в последние годы они не раз сдвигались для разных моделей, выпускаемых в Тольятти, но процесс идет. По первым данным, старт сборки - летом следующего года.

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«Приподнятый» хэтчбек Renault Sandero Stepway встанет на конвейер АВТОВАЗа вслед за собратьями по платформе, седаном Logan и хэтчбеком Sandero. Об этом сообщает Avtograd News и публикует свежие шпионские снимки, сделанные на дорожных испытаниях прототипов в Тольятти. По данным источника, внешность российских версий будет отличаться от аналогичных моделей Dacia для Европы.

Это объясняет глухой камуфляж, в который затянуты тестовые машины. Ранее в Тольятти тестировались оригинальные Dacia Sandero и Logan, и маскировочная пленка на них практически отсутствовала. С другой стороны, с большой долей вероятности можно предположить, что отличия будут косметическими, как в случае с предыдущим поколением Logan/Sandero, выпускающимся сейчас на АВТОВАЗе.

По сведениям ресурса, в настоящее время тестовые автомобили собирают и дорабатывают прямо на АВТОВАЗе, в корпусах Инжинирингового центра; сварка и окраска кузовов идет непосредственно на территории завода. Ранее на дорогах были замечены и закамуфлированные «приподнятые» седаны — прототипы Logan Stepway.

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Есть и сведения по срокам, но их пока следует считать ориентировочными. Автор поста пишет, что начало серийного производства намечено на июнь 2022 года. Напомним, что новые Logan/Sandero построены на платформе Renault CMF-B, и эта архитектура — будущее не только Renault, но и Lada.

До 2025 года АВТОВАЗ собирается запустить пять принципиально новых моделей.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News