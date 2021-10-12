Без прав пожизненно: нетрезвых за рулем будут наказывать жестче

У пойманного пьяным за рулем могут пожизненно изъять права, и не только на автомобиль. Могут запретить управлять самолетом, поездом, лодкой и владеть оружием.

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Планируемое ужесточение, как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, связано с тем, что смертность в пьяных ДТП снижается медленнее, чем необходимо. Поэтому он поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов, стало известно «Коммерсанту».

Сегодня максимальный срок лишения — три года для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно. При принятии решения будет учитываться степень опьянения, но какой именно уровень станут считать критичным, пока неясно.

Предполагается за нетрезвую езду лишать гражданина не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть оружием. Поэтому в принятии согласованного решения будут также задействованы Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация.

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Сейчас допустимая погрешность прибора составляет 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. По КоАПу для нарушителей предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. При повторном нарушении на водителя заведут уже уголовное дело. Штраф в этом случае составит до 300 тыс. рублей, могут наказать обязательными работами до 480 часов, принудительными — до 2 лет или ограничить свободу до 2 лет (возможен условный срок). При этом обязательно и дополнительное наказание: лишение права на управление автомобилем на срок до 3 лет.

Норма, запрещающая приобретать лицензию на покупку оружия гражданам (и аннулировать ее), привлеченным к ответственности за «пьяную езду», уже записана в действующем законе «Об оружии» и вступает в силу 29 июня 2022 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС