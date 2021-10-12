Нетрезвая девушка протаранила 7 машин, а потом исполнила тантрический танец

Была она не одна, а со спутником, который, впрочем, заявил, что почти ее не знает.

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Авария произошла 11 октября в Севастополе на улице Степаняна около 18 часов вечера. Виновницей массового ДТП стала 20-летняя студентка одного из местных вузов. Управляя автомобилем Nissan Teana, она при проезде нерегулируемого пешеходного перехода ускорила движение, не справилась с управлением и врезалась сперва в две стоящие машины, которые, в свою очередь, задели еще четыре, а затем сбила дорожный знак. После чего виновница аварии попыталась скрыться, но ее задержали автовладельцы.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС обнаружили девушку в невменяемом состоянии: она стояла на коленях и совершала странные пассы руками.

«Под кайфом. Полностью неадекватная, как за рулем-то оказалась?» — отмечали очевидцы в соцсетях. Как пишет Телеграмм-канал Mash, в салоне она была с парнем, который заявил, что водителя почти не знает, его просто «подвозили по делам».

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения автомобилистка отказалась.

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В отношении девушки-водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). По этой статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Ее отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.