Запрет в Правилах дорожного движения на агрессивное вождение появился пять лет назад — в 2016 году, но внимание на это нововведение никто не обращает до сих пор, так как ни в КоАП, ни в других законах наказание за него не предусмотрено. Не было даже определения, какое именно поведение на дороге следует считать агрессивным вождением.
Теперь, когда определение агрессивного вождения появилось, все может измениться, и не исключено, что в КоАП появится новый штраф.
Определение понятию «агрессивное вождение» дали в Госавтоинспекции. Это:
Сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.
Также в ГИБДД отметили, что «агрессивное вождение» можно приравнять к «опасному вождению». Это понятие определяется опасными маневрами, в том числе теми, которые повторяются водителем более одного раза и поэтому не могут считаться случайной ошибкой, допущенной во время управления автомобилем. Это и несоблюдение дистанции, и перестроения из ряда в ряд, во время которых создаются помехи движению других транспортных средств (подрезания), а также препятствование обгону.
В опасное вождение с психологической точки зрения входит импульсивное и рискованное поведение. Агрессия — сознательное или намеренное стремление нанести вред, а вот импульсивное поведение, в свою очередь, может быть связано с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью поведения. В большей степени такое поведение характерно для детей, однако у многих взрослых оно тоже остается.
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