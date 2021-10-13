В ходе испытаний компания проверила работу систем предотвращения столкновений.

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Автопроизводители полны решимости сделать летающие автомобили реальностью. Где лучше всего отрабатывать новые идеи и решения? Правильно, в автоспорте. Поэтому было решено проводить новый вид гонок — на летающих болидах, разработкой которых занялась компания Alauda Aeronautics. Новый гоночный летающий электромобиль получил название Airspeeder.

Это аппарат вертикального взлета и посадки, который уже проходит испытания. Времени у разработчиков осталось совсем немного, так как первые «заезды» новой гоночной серии намечены на конец 2021 года.

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Первое время болиды будут управляться удаленно. Позже, в следующем году, пилоты пересядут в сами аэроспидеры. До этого момента разработчики должны убедиться в безопасности болидов. Именно поэтому уже сейчас они так много внимания уделяют системе предотвращения столкновений. В ней используется LiDAR и радары, которые создают вокруг болида «виртуальное силовое поле».

Болиды Mk3 в видео весят около 100 килограммов каждый и способны развивать скорость более 120 км/ч. Они, в основном, состоят из легкого и прочного углеродного волокна. Батареи болидов меняются очень быстро и имеют разный размер и емкость, что позволит командам применять на «трассе» разные гоночные тактики и стратегии.

Почему обычный гражданский автомобиль еще не скоро полетит? Все дело в физике — простое объяснение сложного препятствия.

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Фото, видео: YouTube