Автопроизводители полны решимости сделать летающие автомобили реальностью. Где лучше всего отрабатывать новые идеи и решения? Правильно, в автоспорте. Поэтому было решено проводить новый вид гонок — на летающих болидах, разработкой которых занялась компания Alauda Aeronautics. Новый гоночный летающий электромобиль получил название Airspeeder.
Это аппарат вертикального взлета и посадки, который уже проходит испытания. Времени у разработчиков осталось совсем немного, так как первые «заезды» новой гоночной серии намечены на конец 2021 года.
Первое время болиды будут управляться удаленно. Позже, в следующем году, пилоты пересядут в сами аэроспидеры. До этого момента разработчики должны убедиться в безопасности болидов. Именно поэтому уже сейчас они так много внимания уделяют системе предотвращения столкновений. В ней используется LiDAR и радары, которые создают вокруг болида «виртуальное силовое поле».
Болиды Mk3 в видео весят около 100 килограммов каждый и способны развивать скорость более 120 км/ч. Они, в основном, состоят из легкого и прочного углеродного волокна. Батареи болидов меняются очень быстро и имеют разный размер и емкость, что позволит командам применять на «трассе» разные гоночные тактики и стратегии.
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Фото, видео: YouTube