Она появляется после каждого дождя, достигая глубины до 1,5 метров, а пытающиеся пересечь ее водители гробят свои автомобили.

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На большей части европейского континента выпадают обильные осадки, что приводит к наводнениям в некоторых районах. Многие водители недооценивают опасность луж, и в ходе одного исследования выяснилось, что примерно 74% людей предпочитают идти на риск и смело едут по лужам. Но, кажется, есть в Европе место, где живут исключительно рисковые водители.

Эти две нарезки видео (вы найдете их ниже) были загружены каналом BENGREGERS на Youtube. Они уже стали вирусными: десятки автомобилей пытаются проехать лужу на одной из дорог в Северном Ноттингемшире (Великобритания). Успешными оказались лишь несколько попыток. Счастливчиками, в основном, становились автофургоны и автобусы. Почти каждая легковая машина остается в воде.

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В феврале прошлого года BBC уже писала про эту лужу, указывая на то, что именно в ней тонет больше всего автомобилей. Большую часть времени ее глубина достигает всего пяти сантиметров, и она не представляет опасности. Но во время дождей к ней стекается множество ручьев, из-за чего глубина может увеличиваться до 1,5 метра. В такие дни перед лужей ставят знак, предупреждающий, что ехать дальше опасно, но многие просто игнорируют его.

Некоторые водители считают, что чем больше скорость, тем выше шансы проехать лужу без последствий. Но эти видео служат доказательством обратного: некоторые машины захлебнулись именно из-за высокой скорости.

Не меньше автомобилей (только уже грузовых) пострадали из-за этого моста в США, которому посвящен уже целый сайт с забавными попытками проехать под ним.

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Фото, видео: Youtube