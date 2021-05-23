Водитель при этом ничего не заметил и спокойно поехал дальше, но уже с кузовом без крыши.

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В США, в Дареме, штат Северная Каролина, был свой «мост глупости» высотой 11 футов 8 дюймов (3,55 метра), который в 2019 году подняли на высоту 12 футов 4 дюйма (3,76 метра). Но, как показывает практика, все еще находятся водители, которые считают, что их высокая машина легко проедет под этим мостом.

Высота проема под мостом не только указана на нескольких желтых щитах у дороги. Перед мостом есть желтый ограничитель (он и срезал крышу), предназначенный для привлечения внимания водителей, и огромное табло с надписью «Слишком высокий. Должен развернуться», которое загорается вместе с красным сигналом светофора, когда к мосту приближается слишком габаритный транспорт. Так что врезаться в перекрытия моста не так-то просто.

И тем не менее недавно водитель грузовика проморгал все четыре предупреждения и срезал крышу у своего автомобиля. При этом продолжил ехать как ни в чем не бывало.

Грузовик принадлежит компании Little Solutions Logistics, занимающейся грузоперевозками. Забавно, но в парке компании только один грузовик (этот) и один водитель.

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Фото, видео: YouTube