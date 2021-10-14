Lexus представил новый LX 600

Продажи люксового внедорожника стартуют в начале 2022 года.

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Поскольку Toyota представила в этом году новый Land Cruiser, появление нового поколения Lexus LX было лишь вопросом времени.

Внедорожник получил новую решетку радиатора с уникальным рисунком, которая смотрится монолитно, но при этом мало препятствует доступу воздуха в моторный отсек. Фары стали уже и дополнены трехмерными дневными ходовыми огнями.

За передними стойками линия остекления понижается, что должно улучшить обзорность, а колесные арки имеют четкие очертания. Сзади вместо логотипа появилась надпись «Lexus».

Бампер стал менее массивным и прекрасно подчеркивает главную особенность нового кузова — его обтекаемость. Кстати, модель сохранила прежнюю колесную базу — 2850 мм, и ее длина остается неизменной с 1995 года.

Салон внедорожника отделан премиальной кожей, деревянными вставками и украшен металлическими акцентами. Здесь мы видим цифровую приборную панель и аудиосистему премиум-класса Mark Levinson с 25 динамиками.

На центральной консоли установлены два монитора с диагональю 7 и 12,3 дюйма. Тот, что больше, предназначен для навигации, сюда же выводятся изображения с камер и на нем же можно настроить звук аудиосистемы. Меньший экран нужен для управления климатом, и сюда же выводится информация о работе систем автомобиля. Информационно-развлекательная система имеет функцию голосового помощника.

Новый LX будет предлагаться в пяти комплектациях: Standard, Premium, Luxury, Ultra Luxury и F Sport. В последней модель отличается решеткой радиатора с черной хромированной окантовкой, а также эксклюзивными 22-дюймовыми коваными дисками. Внутри устанавливаются спортивные сиденья и особое рулевое колесо. Также F Sport оснащен особыми амортизаторами, адаптивной регулируемой подвеской и дифференциалом повышенного трения Torsen.

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LX 600 Ultra Luxury получит два отдельных задних сиденья, между которыми установлена широкая консоль с беспроводным зарядным устройством, подстаканниками, розетками, разъемами для наушников и бардачком. Для управления креслами и климат-контролем предусмотрен отдельный экран.

Под капотом установлен уже не 5,7-литровый двигатель V8, а новый 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л.с. и 649 Нм. Он мощнее предшественника на 26 л.с. и 103 Нм. Максимальный же крутящий момент доступен до 3600 об/мин, придется очень кстати при езде по бездорожью.

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Двигатель работает в паре с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая пришла на смену 8-ступенчатой коробке, и имеет пониженную передачу.

У передней подвески двойные поперечные рычаги и винтовые пружины. Задняя четырехрычажная подвеска была доработана, благодаря чему машина стала комфортнее и устойчивее. Система активного контроля дорожного просвета имеет четыре режима работы: Low, Normal, Hi1 и Hi2. Она автоматически регулирует высоту, в зависимости от дорожных условий. Кстати, внедорожник способен преодолевать подъемы крутизной до 45 градусов и пересекать броды глубиной до 70 см.

Стоимость нового Lexus LX 600 пока неизвестна. Мы узнаем ее, когда внедорожник поступит в продажу. Нынешнее поколение продается в России по цене от 7 909 000 рублей.

Позже должна появиться еще более мощная версия внедорожника — LX 750h.

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Фото, видео: Lexus