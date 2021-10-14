В Подмосковье испытали самолет с двигателем от Aurus

Як-18Т с двигателем АПД-500 успешно прошел предполетные испытания.

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Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе мотора от автомобилей серии Aurus, выполнил комплекс пробежек и подлетов на аэродроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Во время тестов двигатель показал устойчивую работу. Для того чтобы автомобильный мотор можно было использовать в авиации, потребовалось разработать ряд узлов и систем, обеспечивающих безопасную работу в полете. Заказчиком работ выступил Минпромторг России.

В небо самолет пока не поднялся, по плану, произойти это должно в конце 2021 — начале 2022 года. Потом начнут разработку технического задания на проведение опытно-конструкторской работы по семейству серийных авиационных двигателей, которые будут устанавливать на самолеты малой авиации, спортивные и учебно-тренировочные самолеты.

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Як-18Т — это легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет, его испытывали на аэродроме для малой авиации.

Параллельно на базе АПД-500 создают двигатель-демонстратор АПД-А для легких самолетов акробатической категории. Ему предстоят испытания не только в обычном положении, но и в перевернутом.

Уже известны все характеристики минивэна Aurus Arsenal.

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Фото: Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова