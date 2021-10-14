Пятидверную Ниву снимут с производства

Трехдверная версия внедорожника Niva Legend переживет новый рестайлинг, гласят слухи, которые мы проверили.

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Выпуск пятидверной Niva Legend прекратится в декабре 2021 году, а трехдверка, оставшись на конвейере, обновится. Такая информация появилась на странице сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети ВКонтакте.

Сообщалось, что ноябрь станет последним месяцем выпуска пятидверной Niva Legend, а в доказательство тому приводились снимки производственного плана на декабрь. Действительно, в них отсутствует пятидверный вариант внедорожника:

Но верится в этот слух с трудом, поскольку АВТОВАЗ всего год назад серьезно вложился в производство длинной Нивы, установив на линию по ее сварке шесть новых роботов. Спрос на Нивы растет: в первом полугодии, например, было продано более 30 тысяч Нив, а это больше прошлогоднего показателя на 55%. К тому же у дилеров образовался дефицит пятидверных Niva Legend.

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В материале «Известий» приводится аргумент от неназванного представителя завода — пятидверная Нива нерентабельна, дорога в производстве и не пользуется спросом (такие версии выбирает четверть от общего количества покупателей Нив). Получается, что в год должно продаваться около 20 тысяч пятидверных Нив, а это неплохой показатель.

«За рулем» обратился в пресс-службу Волжского автозавода за разъяснениями. Там информацию о снятии с конвейера пятидверной Нивы Легенды не подтвердили.

Напомним, что длиннобазная Lada Niva Legend рекламируется (реальная стоимость машин в нынешних условиях оказывается значительно выше) по цене от 727 900 до 812 900 рублей (трехдверная стоит от 649 900 до 917 900 рублей за версию Bronto).

Что о Ниве думают британцы? Их мнение о внедорожнике вы найдете здесь.

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Фото: АВТОВАЗ