Топливный сбор вместо транспортного налога  —мы готовы? Опрос ЗР

Состав Думы новый, а идеи старые: в депутатском корпусе в очередной раз всплыла идея отказаться от транспортного налога, заменив его на топливный сбор.

Материалы по теме Еще один налог?! Да, теперь топливный

При этом топливный сбор предлагают направлять в бюджет региона, где было продано топливо. Логика такова: автовладелец будет оплачивать дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги.

Однако красивая идея, которая муссируется в России уже несколько лет, имеет и своих противников. Специалисты считают, что это вызовет рост цен во всех сферах товаров и услуг: топливный сбор начнут учитывать везде, где использовался транспорт. Это значит — цены вырастут на все и для всех. И если сейчас транспортный налог платят только те, кто реально владеет автомобилем, то в случае переноса нагрузки на акциз налог начнут «косвенно» платить и те граждане, у кого машины нет, кто просто покупает товары и пользуется услугами.

Специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, что думают по этому поводу обычные автовладельцы и с этой целью в октябре 2021 года провели онлайн-опрос.

Что думают автовладельцы?

Оказалось, лишь 28,7% респондентов поддерживают идею топливного сбора взамен транспортного налога. Они считают справедливым, что человек при этом будет платить за то, сколько ездит: больше ездит — больше платит. Но большинство — против такой замены (71,3%). Так, 54,6% уверены, что, одобрив введение топливного сбора, транспортный налог в стране никто отменять не будет. Тем более что Госдума уже приняла новые ставки акцизов на топливо до 2023 года и уже известно, что они и без налога будут расти. А 16,7% участников исследования — против любых изменений существующего порядка. Эта категория респондентов уверена: все новое, что делается в отношении автовладельцев, имеет под собой лишь одну цель — опустошить их кошельки.

Комментирует заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков:

Чем старше машина — тем выше расход топлива, то есть более дорогое за счет налога топливо стимулирует нас обновлять автопарк, в чем заинтересовано и государство — хотя бы ради снижения смертности на дорогах. Правда, с мощными автомобилями ситуация обратная: расход у них тоже больше, но при прочих равных они безопаснее, поскольку обладают запасом тяги для уверенного завершения обгона, например. Для них сегодняшняя шкала налога в зависимости от мощности куда менее справедлива.



Наконец, сама идея транспортного налога по факту владения машиной выглядит советским пережитком. Тогда автомобиль был предметом роскоши, как дача или отдельная квартира. Вот и брали за него ставку. Сегодня этих передергиваний не осталось, личный автомобиль — такой же предмет быта, как ботинки или велосипед. Его покупают, чтобы перемещаться в пространстве, чтобы жить эффективнее — а во многих регионах без машины вообще жизни нет. Владение автомобилем — не «провинность», за которую надо платить по определению. А вот платить за пользование дорогами пропорционально тому, как много ты по ним ездишь — более справедливо.

Однако реализация переноса транспортного налога «в топливо» вызывает очень большие опасения. Судите сами. Возьмем две машины, прописанные в Москве: популярнейший Rio (или Solaris) мощностью около 120 л.с. и также популярный, но только в особых кругах, Land Cruiser 200 с мотором минимум в 249 л.с. и коэффициентом за роскошь. Сейчас за Rio надо платить налог около 3 тысяч рублей в год, за Cruiser — около 20 тысяч.

Если оба автомобиля проезжают по 15 тысяч км в год, налог получается примерно 20 копеек за километр и 1 рубль 33 копейки соответственно. С учетом реального расхода топлива перенос транспортного налога в его цену для владельца Rio был бы справедлив, если литр подорожал не более чем на 2,2 рубля, а для водителя Тойоты — на 11 с лишним рублей.

Терзают меня сомнения, что все закончится подорожанием литра на 2 рубля… И в любом случае очевидно, кто из этих двух владельцев выиграет от переноса больше.

Между тем, операторы АЗС предупредили о грядущих проблемах на рынке бензина.



«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: «За рулем» и ТАСС

Инфографика: «Автостат»