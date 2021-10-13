Операторы АЗС предупредили о грядущих проблемах на рынке бензина

Российский топливный союз предлагает незамедлительно принять меры поддержки независимых АЗС, в частности, ускорить принятие закона о разрешении продавать на A3C слабоалкогольную продукцию.

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Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) во второй раз за год обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи со сложной ситуацией в ценообразовании на топливном рынке, стало известно «Интерфаксу». Большая разница розничных и оптовых цен на моторное топливо, а также грядущий рост налоговой нагрузки на компании может привести к тому, что в 2022 г. операторы АЗС будут торговать бензином себе в убыток и постепенно разорятся.

Большая разница оптовых и розничных цен сегодня одна из важных проблем на рынке: так, к концу сентября 2021 года рост оптовых цен относительно конца декабря 2020 года составил 27–30% в зависимости от марки. В то же время рост цен на АЗС не может превышать уровень текущей инфляции (5,7–6,2%). Этот диспаритет привел к «хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла», то есть цены на заправках стали для продавцов убыточными. А долго так существовать бизнес не может.

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В 2022 году текущие проблемы могут усугубиться из-за ряда изменений в законодательстве, предупреждают в РТС. В соответствии с Налоговым кодексом с 1 января 2022 года повышаются акцизы на бензин и дизтопливо и снижаются экспортные пошлины. Налоговая нагрузка ляжет на оптовые цены.

Что предлагают?

Чтобы предотвратить банкротство владельцев частных АЗС, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, пересмотреть механизм демпфера, который должен максимально сгладить дисбаланс оптовых и розничных цен.

В качестве дополнительных мер поддержки независимых продавцов РТС предлагает снизить для A3C ставки эквайринга при расчетах за топливо с 1,5 до 0,9% (комиссия банка при оплате по карте, платит продавец), а также ускорить принятие закона о разрешении продавать на A3C слабоалкогольную продукцию.

Если меры не будут приняты своевременно, независимый розничный сектор окажется под ударом, а его сохранение, по мнению РТС, «является задачей государственной важности».

Недавно суд принудил продавца машины выплатить покупателю компенсацию за некачественный бензин в баке.



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