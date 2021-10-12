Продавца обязали выплатить компенсацию за некачественный бензин в баке

Покупательница машины даже не смогла доехать до дома! Возмутившись, она обратилась в суд.

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Заключив договор купли-продажи, покупатель Mitsubishi Pajero, управляя приобретенным автомобилем, ехала домой, однако при подъеме в горку автомобиль заглох, и двигатель отказался заводиться. Истица сразу поставила в известность ответчика. Согласно заключению специалиста, причиной выхода из строя двигателя внутреннего сгорания транспортного средства Mitsubishi Pajero стало добавление в топливную систему присадок кустарного производства, не предусмотренных заводом-изготовителем ТС.

Разные мнения

Тем самым по договору купли-продажи ответчик передал ей автомобиль с существенными недостатками, которые повлекли невозможность его использования, пишет «Российская газета», ссылаясь на материалы суда. Продавец удивился: раз в момент продажи автомобиль был на ходу, какие к нему претензии? Пробег автомобиля превышал гарантированный заводом-изготовителем, и покупательница об этом знала.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции решил иначе: покупатель намеревалась использовать транспортное средство по его прямому функциональному назначению — для передвижения, однако в связи с поломкой двигателя и необходимостью осуществления ремонта понесла убытки, что привело к нарушению ее права, которое подлежало судебной защите.

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Решение суда

С ответчика были взысканы убытки, связанные с ремонтом автомобиля, — 112 690 рублей, проведением досудебной экспертизы — 20 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 698 рублей (ответчик, отказавшись платить добровольно, оказался у женщины в долгу, а за время разбирательства на долг набежали проценты).

Таким образом, если приобретенный автомобиль сломается в первую поездку и не доедет до гаража, это поможет новому владельцу добиться правды.

Если продавец, заведомо зная, умолчал о каком-либо недостатке автомобиля, договор купли-продажи можно расторгнуть. Возврат денег — только через суд. Перед этим покупателю необходимо направить продавцу в письменной форме уведомление об отказе от исполнения договора.

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