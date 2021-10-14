В Россию везут новый недорогой кроссовер

Уже в ноябре 2021 года в продаже появится среднеразмерный FAW Bestune T77, который составит конкуренцию, например, Mitsubishi Outlander.

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Модельный ряд FAW в России пополнится новым кроссовером — Т77. Он будет больше, чем Х40, но меньше, чем и Х80. Его длина составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, а высота — 1615 мм. Колесная база достигает 2700 мм.

Автомобиль оснастят передним приводом и 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. Работать мотор будет в паре либо с 6-ступенчатой механической, либо с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Кузов кроссовера может быть окрашен в один из пяти предлагаемых цветов: белый, синий, красный, желтый и черный. Также можно будет заказать двухцветные окраски: белый, синий или желтый в сочетании с черной крышей.

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Сначала Т77 предложат в двух комплектациях — Luxury на механике или роботе и Prestige (только с роботом). В базе будут доступны такие вещи, как панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники, кожаный салон и система бесключевого доступа. В 2022 году появятся топовые комплектации Elite и Premium.

Стоимость нового кроссовера FAW T77 будет объявлена ближе к началу продаж.

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Фото: FAW