3 зимних фишки «климата» Лады, о которых вы могли не знать

Скоро зима, а значит, информация может пригодиться тем, кто недавно владеет автомобилем Lada.

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Официальный Youtube-канал отечественного бренда Lada опубликовал видео о том, как работает климатическая система в современных моделях АВТОВАЗа. В кадре — 3D-визуализация, детально повторяющая реальные автомобили Lada Vesta и XRAY. Подробно рассказано о зимних функциях «климата» — совсем скоро эта информация будет весьма востребованной среди тех, кто недавно владеет автомобилем Lada.

1. Быстрый прогрев

На примере климатического блока хэтчбека XRAY показана функция быстрого прогрева салона. Нужно завести автомобиль и нажать кнопку «max» — дальше система все сделает сама. А именно — включит обдув лобового и боковых стекол, а также электрообогревы в переднем и заднем стеклах, в зеркалах. Кстати, обогрев «лба» можно включить и отдельно — специальной клавишей на передней панели.

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2. Все обогревы

Производитель напоминает, что в верхних комплектациях Lada XRAY есть трехступенчатый обогрев передних сидений и одноступенчатый — задних, а кроме того, имеется обогрев руля. На АВТОВАЗе подчеркивают, что у руля греется весь обод, в отличие от некоторых конкурентов.

3. Бачок омывателя

У Lada XRAY он расположен около двигателя и обогревается его теплом.

Резюме по «климату»? Утверждается, что за несколько минут работы стекла полностью освободятся от наледи, а салон прогреется. Можно садиться на теплое сиденье, снимать перчатки — и ехать.

Ранее АВТОВАЗ показал, как устроен новый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11182.

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Видео: Youtube / LADA