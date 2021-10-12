Новый двигатель АВТОВАЗа показали во всех деталях

Новая ГБЦ, облегченные коленвал и поршни с шатунами, модернизированная рампа - рассматриваем в подробностях.

Волжский автозавод выпустил видеоролик с 3D-визуализацией всех технических подробностей восьмиклапанного двигателя ВАЗ-11182, который начали устанавливать на модели Granta и Largus. Подписчикам официального канала марки Lada в YouTube напомнили, что у этого мотора 48 обновленных деталей, что позволило сделать его мощнее (плюс 3 л.с.), экономичнее и тише.

Можно в подробностях разглядеть, как выглядят обновившиеся или полностью новые элементы: головка блока цилиндров, коленвал, поршни, шатуны, топливная рампа. Авторы ролика говорят, что автомобиль с таким двигателем лучше по всем параметрам: мощность, крутящий момент, динамика, расход топлива. Нормы токсичности остались на уровне Евро-5.

Производитель называет этот мотор новым, но на самом деле это модернизированный вариант ВАЗ-11186, который, в свою очередь, является эволюцией ВАЗ-11183 — в свое время именно на пути к «сто восемьдесят шестому» была облегчена поршневая группа. Ничего странного тут нет, ведь постепенная грамотная модернизация «вокруг» одного блока — общепринятый в автопроме путь к моторам с действительно новыми качествами. Но в связи с двигателем ВАЗ-11186 имеется любопытный момент.

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Знатоки вазовских движков помнят, что у этого мотора есть «клон» — ВАЗ-21116, отличия с которым сводятся к производителю шатунно-поршневой группы (ШПГ): у 21116 она была покупная, от Federal Mogul. Но конструктивно ШПГ идентичные — в обоих случаях детали группы на 39% легче, чем у предшественника, ВАЗ-11183.

О двигателе ВАЗ-21116 нам рассказывали на АВТОВАЗе еще в 2012 году и, в частности, сообщали, что ресурс двигателя повышен до 200 000 километров. Спустя девять лет в пресс-релизах о двигателе следующей итерации — ВАЗ-11182 — читаем: ресурс повышен на 25%, до 200 тыс. км...

Конечно, есть у мотора ВАЗ-11182 однозначные плюсы, мы про них подробно писали.

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Видео: YouTube / LADA