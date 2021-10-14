Honda представила реактивный самолет — видео — журнал За рулем

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Honda представила реактивный самолет — видео

Он может пролетать без дозаправки 4860 километров на высоте до 14,3 км и со скоростью до 833 км/ч.

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HondaJet 2600 дебютировал в Лас-Вегасе. Это бизнес-самолет с очень большой дальностью полета, способный пересечь США без дозаправок или долететь, не приземляясь, от Москвы до Нью-Дели или Улан-Батора. В Европу же можно будет слетать без дозаправок туда и обратно.

Таким запасом полета сегодня не удивишь, но самолет Honda меньше конкурентов, экономичнее, легче и, вероятно, будет дешевле.

Honda представила реактивный самолет — видео

Внешне самолет имеет много общего со стандартным HondaJet. Например, у них одинаковые опоры двигателя — над крылом. Но новинка больше и быстрее.

Параметр

HondaJet 2600

HondaJet Elite S

HondaJet

Максимальная крейсерская скорость, км/ч

833

782

Максимальная высота, км

14,3

13,1

Дальность полета, км

4860

2660

2265

Грузовой отсек, литры

3400

1870

Длина, м

17,6

13

Размах крыльев, м

17,3

12,1

Компания не стала раскрывать подробности строения двигателей, но заявила, что этот самолет не только будет летать быстрее и выше, но и будет на 20% экономичнее.

Honda представила реактивный самолет — видео

Салон самолета HondaJet 2600 имеет три варианта исполнения: восемь пассажирских кресел (четыре обращены вперед и четыре развернуты назад), два кресла и вариант с четырьмя обычными креслами и большим диваном.

Также можно заказать салон для 10 пассажиров (при одном пилоте) или 9 пассажиров (при двух членах экипажа). Управлять самолетом сможет всего один пилот благодаря высокой степени автоматизации.

Фото, видео: Youtube

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