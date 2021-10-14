HondaJet 2600 дебютировал в Лас-Вегасе. Это бизнес-самолет с очень большой дальностью полета, способный пересечь США без дозаправок или долететь, не приземляясь, от Москвы до Нью-Дели или Улан-Батора. В Европу же можно будет слетать без дозаправок туда и обратно.
Таким запасом полета сегодня не удивишь, но самолет Honda меньше конкурентов, экономичнее, легче и, вероятно, будет дешевле.
Внешне самолет имеет много общего со стандартным HondaJet. Например, у них одинаковые опоры двигателя — над крылом. Но новинка больше и быстрее.
|
Параметр
|
HondaJet 2600
|
HondaJet Elite S
|
HondaJet
|
Максимальная крейсерская скорость, км/ч
|
833
|
782
|
Максимальная высота, км
|
14,3
|
13,1
|
Дальность полета, км
|
4860
|
2660
|
2265
|
Грузовой отсек, литры
|
3400
|
1870
|
Длина, м
|
17,6
|
13
|
Размах крыльев, м
|
17,3
|
12,1
Компания не стала раскрывать подробности строения двигателей, но заявила, что этот самолет не только будет летать быстрее и выше, но и будет на 20% экономичнее.
Салон самолета HondaJet 2600 имеет три варианта исполнения: восемь пассажирских кресел (четыре обращены вперед и четыре развернуты назад), два кресла и вариант с четырьмя обычными креслами и большим диваном.
Также можно заказать салон для 10 пассажиров (при одном пилоте) или 9 пассажиров (при двух членах экипажа). Управлять самолетом сможет всего один пилот благодаря высокой степени автоматизации.
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Фото, видео: Youtube