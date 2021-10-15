Ford вернется в Россию с кроссоверами

Играми с бюджетными автомобилями в компании больше не собираются заниматься — это абсолютно невыгодно.

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В компании Ford не исключают возможность возвращения на российский рынок легковых автомобилей марки. Напомним, что компания все еще торгует у нас своими машинами, но исключительно коммерческими. Причем весьма успешно. Речь идет о линейке на базе Ford Transit, выпускающейся на заводе в Елабуге: фургоны, автобусы и шасси с надстройками и без, стоимость которых составляет от 2 186 000 рублей.

В случае возвращения легковых автомобилей не стоит ждать появления недорогих версий моделей Focus или Fiesta. Ориентируясь на запросы рынка и на коммерческую выгоду, компания, скорее всего, представит полноразмерные внедорожники. То есть речь не идет даже о субкомпактных и компактных SUV, которые пользуются в нашей стране огромным спросом.

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«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — цитируют «Известия» слова президента СП «Соллерс Форд» Адиля Ширинова.

Не исключил он и производство этих автомобилей в России, но только «при правильной организации производства».

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Фото: Ford