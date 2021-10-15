ГИБДД ловит нарушителей по словесному портрету

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По итогам 9 месяцев 2021 года Госавтоинспекция Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения.
Им оказался мужчина со следующими признаками:
- Возраст от 26 до 35 лет;
- Водительский стаж — свыше 10 лет;
- Время нахождения за рулем — не более 1 часа;
- Он является представителем рабочей профессии, со средним специальным образованием.
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Ранее в другом исследовании, проведенном сервисом Авто.ру, выяснилось, что больше всего злостных нарушителей — в столице: например, один владелец Infiniti QX80 набрал с начала года 150 штрафов на 261 тысячу рублей. А самым распространенным нарушением является превышение скорости: такие штрафы составляют больше 80% всех найденных в отчетах продаж автомобилей.
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