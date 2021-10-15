Полиция задержала буйного пассажира, обмотав скотчем

При нем оказался синтетический наркотик.

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В четверг красноярский телеканал ТВК показал видео, присланное одним из зрителей, на котором мужчина, обмотанный скотчем, стоит в окружении полицейских. Детский голос за кадром интересуется у мамы, почему «его скотчем обмотали и наручники повесили».

В региональном главке МВД позже пояснили журналистам, что разбушевавшегося пассажира такси пришлось усмирять с помощью скотча.

Остановили для проверки документов такси, пассажир вышел из машины и стал вести себя агрессивно. Он попытался избавиться от находящегося при нем запрещенного вещества. Позже экспертиза выявила, что вещество оказалось синтетическим наркотиком.

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На мужчину надели наручники, однако он продолжал вести себя агрессивно и пытался нанести себе и окружающим повреждения. Поэтому его и решили «упаковать» таким образом.

«Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 федерального закона „О полиции“, сотрудники имеют право использовать любые подручные средства для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Пьяный пенсионер, протаранивший девять машин, при задержании также вел себя агрессивно и даже попытался избить полицейского.

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Видео: YouTube