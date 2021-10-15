Полиция задержала буйного пассажира, обмотав скотчем

В четверг красноярский телеканал ТВК показал видео, присланное одним из зрителей, на котором мужчина, обмотанный скотчем, стоит в окружении полицейских. Детский голос за кадром интересуется у мамы, почему «его скотчем обмотали и наручники повесили».
В региональном главке МВД позже пояснили журналистам, что разбушевавшегося пассажира такси пришлось усмирять с помощью скотча.
Остановили для проверки документов такси, пассажир вышел из машины и стал вести себя агрессивно. Он попытался избавиться от находящегося при нем запрещенного вещества. Позже экспертиза выявила, что вещество оказалось синтетическим наркотиком.
На мужчину надели наручники, однако он продолжал вести себя агрессивно и пытался нанести себе и окружающим повреждения. Поэтому его и решили «упаковать» таким образом.
«Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 федерального закона „О полиции“, сотрудники имеют право использовать любые подручные средства для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).
- Пьяный пенсионер, протаранивший девять машин, при задержании также вел себя агрессивно и даже попытался избить полицейского.
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Видео: YouTube