Подорожали 4 модели Mitsubishi

В среднем, они прибавили 1,3–2,9%.

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В октябре стали дороже четыре модели Mitsubishi. По старым ценам еще можно приобрести кроссовер ASX, а для остальных моделей из российской гаммы прибавка составила 40–70 тыс. руб., или 1,3–2,9%, отмечают эксперты портала «Цена Авто».

Так, Eclipse Cross подорожал на 70 тыс. рублей, и просят теперь за него от 2 468 000 до 2 828 000 рублей, L200 2022 модельного года — на 50 тыс. рублей, цены варьируются от 2 689 000 до 3 405 000 рублей.

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Outlander 2021 м. г. прибавил 40–50 тыс. рублей и стоит от 1 959 000 до 2 819 000 рублей. Pajero Sport прибавил 50 тыс. рублей и обойдется теперь в сумму от 3 009 000 до 4 049 000 рублей.

В этот раз подорожали все комплектации, предыдущее изменение цен произошло в сентябре и было разнонаправленным.

Представленные цены — рекомендованные производителем, на деле в салонах дилеров они могут существенно отличаться.

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