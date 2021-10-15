Врач «настучал» в ГИБДД? Лишат прав!

Речь идет о тех случаях, когда из больницы получены сведения о противопоказаниях у гражданина к вождению.

Материалы по теме Медсправка станет электронной — ее не нужно предъявлять в ГИБДД

МВД и Минздрав еще с 2019 года хотят запустить информационную платформу, в которой будут аккумулироваться водительские медсправки в электронном виде. Это позволит бороться с подделками и избавит граждан от необходимости предъявлять документы в ГИБДД. Всё это прописано в соответствующем законопроекте, также в нем предлагается ввести норму, при которой любая клиника (государственная и частная), выявив у гражданина заболевания (во время медосмотра или при оказании медпомощи), которое противопоказано при управлении ТС, должно сообщить об этом МВД в электронной форме. С этого момента действие водительских прав гражданина приостанавливается до прохождения внеочередного медосвидетельствования (для подтверждения диагноза).

Минэкономики РФ подготовило отрицательное заключение на этот законопроект, стало известно «Коммерсанту». Ведомство обнаружило в проекте «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты», а также «положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов» граждан, компаний и бюджетов.

Во-первых, само «сообщение» не может быть основанием для приостановления действия прав, указывают в Минэкономики. Только полноценное медосвидетельствование может повлечь за собой «наступление юридически значимых последствий».

Кроме того, врачи не знают, есть ли водительские права у пациента, который пришел на осмотр. В результате клиники будут вынуждены формировать «сообщения» о выявлении противопоказаний вообще у всех пациентов. Сколько из этих людей могут оказаться водителями — неясно, но из-за этого вырастет нагрузка как на медицинские организации, так и на МВД.

В МВД с замечаниями Минэкономики не согласны и планируют направить таблицу разногласий на дальнейшее рассмотрение в правительство РФ.

Эксперты, в свою очередь, напоминают, что сегодня аннулировать права можно только через суд по обращению прокуратуры, а ГИБДД пытается это правило обойти, введя, по сути, досудебный порядок лишения.