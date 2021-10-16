Honda разрабатывает робота-аватара (видео)

Все будет почти как в одноименном фильме. С такими роботами Honda планирует покорять Луну.

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В японской компании Honda, помимо иных нацеленных на будущее проектов, работают над расширением физических возможностей человека. Первым весомым опытом в робототехнике для компании стал робот Honda ASIMO, а следующим шагом должен стать Avatar, работающий «вне времени и пространства» и претворяющий в жизнь идею виртуальной мобильности.

Чтобы произвести какую-то физическую работу, человеку необязательно будет находиться в месте ее выполнения, считают в Honda. В основе создания Аватара лежит технология дистанционного управления с поддержкой искусственного интеллекта.

Многопалая роботизированная рука управляется дистанционно, выполняя поставленные человеком задачи. При этом пользователь посредством робота ощущает прикосновение к предметам. Уже сегодня робот может аккуратно взять кончиками пальцев небольшой предмет или с усилием снять плотно сидящую на банке крышку. Но специалистам Honda еще есть над чем работать.

Чтобы Аватар повадками походил на свой прототип из известного фильма и полностью воспринимался человеком как второе «я», нужно добиться, чтобы многопалая рука могла плавно захватывать объект одним движением, а также умела бы пользоваться инструментом, точно дозируя силу. Кроме того, нужно сократить габариты конструкции и повысить точность в действиях «хватание» и «манипуляции».

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Провести демонстрационные испытания в компании хотят до конца марта 2024 года, а в 2030-х годах — уже активно использовать этих роботов. Также Honda разрабатывает систему возобновления энергии для колонизации Луны (кстати, Аватаров планируют использовать как раз под эту задачу), многоразовую ракету и электросамолет Honda eVTOL с вертикальным взлетом.

А реактивный бизнес-джет HondaJet 2600 уже дебютировал — он легче и экономичнее конкурентов, а также вместительнее предыдущей модели.

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Фото: Honda

Видео: YouTube / Honda, Car Watch Channel