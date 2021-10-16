А точнее — выйдет! Зрителей ждет короткометражка в духе Red Bull — на стыке комедии, спортивной драмы и приключенческого боевика.

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В октябре команда Red Bull Racing Honda снимает очередной короткометражный фильм об автомобиле Формулы-1 на улицах города. В этот раз коллектив использует чемпионский болид RB7 2011 года, а локацией для съемки стала знаменитая Уолл Стрит и достопримечательности Нью Йорка. Показ фильма будет приурочен к первому в истории Гран-При Майами, который пройдет 8 мая 2022 года.

Разумеется, полное видео еще придется подождать, но официальный канал F1 выложил в Instagram несколько динамичных планов, которые точно войдут в финальную версию, а также так называемые b-roll, то есть «подсъемы», необходимые при монтаже фильма для создания целостной и гармоничной картины происходящего.

За рулем RB7, «рассекающей» по нью-йоркским улицам, вероятно, находится Серхио Перес, проводящий первый сезон за Red Bull и уже подписавший контракт на 2022 год. Кроме официально опубликованных фрагментов фильма в интернет утекли и кадры бэкстейджа.

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Кстати, что обычно получается из таких съемок, вы можете судить по одному из фильмов, выпущенных в этом году: Макс Ферстаппен, партнер Переса в этом и следующем сезонах, мчится по улицам итальянского Палермо, чтобы успеть на паром, который доставит его в Монцу, где проводится гонка. В свое время в подобных роуд-муви участвовали гонщики Даниэль Риккьярдо (2018) и Дэвид Култхард (2012).

Примечательно, что кадры нового фильма сняты в США, ведь ближайший Гран-при тоже состоится там, на трассе в Остине 24 октября. Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате, после 16 гонок опережая Льюиса Хэмилтона из Mercedes-AMG Petronas всего на четыре очка.

Тем временем гонщики команды Aston Martin Себастьян Феттель и Лэнс Стролл устроили дрифт на автомобиле Джеймса Бонда.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Instagram / @f1

Видео: Youtube / Formula.Voyage, The Grand Prix Reloaded, Red Bull Racing Honda