Хам на Мерседесе нарвался на великана из Логана

Выглядит этот дорожный конфликт просто сказочно — вот так, на каждого наглеца рано или поздно найдется управа.

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Неожиданная развязка конфликта на дороге повеселила пользователей соцсетей — произошел этот случай в Костроме. Встретились на дороге Мерседес и Рено, причем водитель премиального автомобиля хотел непременно влезть перед бюджетником, всем своим видом подчеркивая, что он здесь хозяин.

Однако водитель Рено считал иначе и не собирался пускать вперед наглеца. В итоге маневр не вышел, и водитель Мерседеса решил учинить разборку: выбежал из автомобиля и направился к Логану с решительным видом.

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И вдруг из белой легковушки выходит мужчина на несколько голов выше! Приятно наблюдать, как моментально угасает пыл автохама, хотя он что-то еще пытается говорить. Хеппи-энд: нахал приуныл и попятился к своему автомобилю, драки не произошло. Жаль только, что редко в объективы видеорегистраторов попадают такие моменты.

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Видео: YouTube