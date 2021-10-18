Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — журнал За рулем

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Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Автомобиль претерпел масштабное обновление, больше похожее на смену поколений.

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Произошла смена позиционирования моделей: так, Emgrand GL превратился в Emgrand L, но самое важное — седан пересел на другую платформу. Теперь в его основе архитектура BMA, разработанная в сотрудничестве с Volvo. При этом колесная база осталась прежней — 2700 мм. В длину седан вырос на 10 мм — до 4735 мм, в ширину — на 13 мм (до 1815 мм), высота осталась прежней — 1478 мм.

У автомобиля полностью новый дизайн экстерьера, изменилась даже форма выштамповок на дверях. Массивная передняя решетка автомобиля представлена ​​сеткой с более чем 3000 ромбовидными гранями. Согласно заявлению производителя, этот автомобиль обладает «супервизуальным фотоэффектом».

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Для каждой фары использовано 12 светодиодных источников света. Луч света передней части автомобиля может достигать 23,8 метра, а дальний свет «пробивает» 170 метров.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Салон полностью новый, включая дверные панели, сиденья и подлокотники. Размер приборной панели составляет 10,25 дюйма, разрешение дисплея — 1280х480 pix, центральный экран управления — 12,3 дюйма с разрешением 1920x720 pix, при этом картинка очень яркая и насыщенная. Встроенный мультимедийный онлайн-плеер, карта Baidu, интеллектуальное голосовое взаимодействие и т. д. вошли в стандартное оборудование автомобиля.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

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Мотор заявлен пока один — прежняя «турбочетверка» 1.4 (141 л.с.), которая агрегатируется вариатором. Позже, вероятно, в продаже появятся автомобили с другими силовыми установками, в том числе гибридной.

Но в России Эмгранд L ждать не стоит, и вот почему.

«Сегмент кроссоверов занимает самую большую долю российского рынка, поэтому многие автопроизводители сейчас делают ставку именно на него. Geely в этом отношении не исключение. Однако в Китае бренд Geely широко представлен и в других сегментах, например, в портфеле компании имеются седаны различных классов. Если мы увидим рыночные возможности в других сегментах, то при благоприятных условиях сможем в короткие сроки расширить нашу модельную линейку», — прокомментировали «За рулем» перспективы его появления у нас в пресс-службе Geely.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

В Китае, как пишет издание autohome.com.cn, Geely Emgrand L уже поступил в продажу.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Фото: Geely и car.autohome.com.cn

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Автомобиль претерпел масштабное обновление, больше похожее на смену поколений.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285987Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285986Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285985Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285989Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285988Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас
Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

Автомобиль претерпел масштабное обновление, больше похожее на смену поколений.

Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285985Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285986Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285987Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285989Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас — фото 1285988Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас
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