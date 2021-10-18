Автомобиль зацепился за передний бампер грузовика, который толкал его перед собой почти километр.

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Tesla Model 3 ехала на автопилоте по шоссе, как вдруг грузовик решил перестроиться прямо в нее. Сменив полосу движения, тягач уперся бампером в заднюю часть электромобиля и развернул его поперек дороги.

В результате Тесла оказалась перед передним бампером грузового автомобиля, причем так, что оставалась незаметной для водителя фуры. Зацепив легковушку, грузовик продолжал движение как ни в чем не бывало. К счастью, в аварии никто не пострадал, и Тесла не вылетела из-под бампера наперерез какому-нибудь другому автомобилю и не попала под колеса полуприцепа.

Водитель грузовика в конце концов решил остановиться, так как, по его словам, почувствовал, что с полуприцепом что-то не так — машине его было сложно тащить, словно произошла блокировка колес.

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Автопилот Model 3 предупредил водителя, когда грузовик начал перестраиваться в заднюю часть легковой машины, но тот просто не успел среагировать. Электромобиль сам попытался ускориться, но тоже не успел — водитель грузовика оказался шустрее.

В результате дальнобойщик был признан виновным в ДТП, а ремонт электромобиля обошелся в 20 000 долларов (более 1,4 млн рублей).

Кстати, в этом видео есть и другие забавные аварии, снятые на камеры автомобилей Tesla.

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Фото, видео: YouTube