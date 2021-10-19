Lada XRAY оснастили упрощенной мультимедией

EnjoY стала более доступным вариантом мультимедийной системы Lada EnjoY Pro.

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В продаже появились Лады XRAY и XRAY Cross с новой мультимедийной системой EnjoY. Разработчики сохранили в ней все преимущества более дорогой модели EnjoY Pro.

Новинка имеет камеру заднего вида с динамической разметкой, hands-free с функцией подавления шумов, кнопки управления на рулевом колесе и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

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«Это младшая версия ранее представленной эксклюзивной интеллектуальной системы Lada EnjoY Pro. Она не уступает по быстроте действия версии с приставкой Pro и сочетает в себе удобный интерфейс, функциональность и доступность», — заявили на АВТОВАЗе.

Мультимедийная система EnjoY не входит в стандартное оборудование. Но ее можно установить опционально, если приобретается Lada XRAY в комплектациях #CLUB Enjoy (от 896 900 рублей) и Luxe (от 923 900 рублей), или Lada XRAY Cross в комплектации Luxe (от 1 080 900 рублей).

Какое будущее ждет Ниву? На этот вопрос ответил главный дизайнер АВТОВАЗа.

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Фото: АВТОВАЗ