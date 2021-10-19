Автопроизводитель своеобразно решил проблему с микрочипами. Власти недовольны

Китайская Li Auto закупила дефицитные микросхемы на черном рынке в 800 раз дороже.

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Китайская компания Li Auto (на российском рынке ее электромобили не представлены), как и все, столкнулась с кризисом, вызванным нехваткой полупроводников для автомобилей. Чтобы не задерживать доставку машин клиентам, она недавно приобрела тысячи наборов микросхем, необходимых для электронной системы стояночного тормоза, по цене 5000 юаней (776 долларов) за штуку, что намного выше рыночной цены, составляющей всего 6 юаней (1 доллар), сообщило китайское информагентство yicai.com.

Стремительный рост цен на компоненты с черного рынка заставил регулятор рынка Китая ужесточить контроль над спекуляциями с целью стабилизации рынка. В сентябре наложены штрафы на общую сумму, эквивалентную 39 млн долларов, на трех дилеров автомобильных чипов — двух в Шанхае и одного в Шэньчжэне — после того как выяснилось, что они продавали автомобильные чипы с наценкой, в некоторых случаях до 40 раз (при допустимой в 7–10%).

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Li Auto отрицает, что закупила полупроводники по завышенным ценам, и утверждает, что запустила новый план поставок для преодоления текущих трудностей. В рамках временного решения клиентам предложено либо выбирать из трех моделей, либо ждать до декабря, когда модельный ряд станет шире. Что произошло на самом деле, предстоит разобраться регулятору рынка.

Недавний прогноз UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) показал, что нехватка микросхем в автомобильной промышленности усилится в четвертом квартале, а ослабнет дефицит, вероятно, только в 2022 году.

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих. Источники на заводе говорят, что особо дефицитной является микросхема датчика системы ABS от компании Bosch.

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