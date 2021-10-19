Поезд протаранил автовоз — видео разлетающихся машин — журнал За рулем

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Поезд протаранил автовоз — видео разлетающихся машин

Грузовик умудрился застрять на переезде, но водитель вовремя покинул кабину и пытался предупредить машиниста.

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Такого столкновения поезда с автомобилем мы еще не видели. На этот раз на пути состава оказался автовоз, перевозящий легковые машины, а произошла авария возле Такервилля (штат Оклахома, США). По данным местной службы спасения, пять пассажиров поезда получили легкие травмы. Водитель грузовика и его собаки, ехавшие с ним, не пострадали.

Столкновение произошло на огромной скорости. Удар отправил несколько автомобилей в полет, а полуприцеп разорвало в клочья. Машины разлетелись на приличное расстояние, а одна из них превратилась в неузнаваемую груду искореженного металла.

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На снятых кадрах виден человек, который прыгает и пытается привлечь внимание машиниста. После аварии он с криками бежит к остаткам грузовика. Вероятно, это и был его водитель. В результате удара локомотив сошел с рельсов. Это привело к повреждению и его самого, и железнодорожного полотна. Также были повреждены передние вагоны.

Позже, часов через пять, на место аварии приехали школьные автобусы, чтобы развести пассажиров по местным отелям.

Фото, видео: YouTube

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