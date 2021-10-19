Очередная гаражная находка — практически новый мотоцикл с пробегом 811 км.

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Автоблогер Roma Urraco похвастал очередной находкой — практически новым мотоциклом Днепр МТ-11 коляской, 1989 года выпуска и пробегом всего 811 километров по одометру.

Произведен советский байк на Киевском мотозаводе — выпускали его в период с 1984 года по конец 90-х.

Масса мотоцикла с коляской — 335 кг, объем двигателя — 650 см3, мощность — 38 л.с. (выпускалась также модификация с дефорсированным двигателем мощностью 32 л.с.). Максимальную скорость такой аппарат развивал до 125 км/ч, объем топливного бака — 19 литров, заливали в него бензин А-76 или АИ-92.

Днепр МТ-11 коляской — довольно увесистая техника, которая требовала особых навыков управления. На дорогах такие мотоциклы практически не встречаются, слишком много они «кушают» топлива — 10–12 л на 10 км.

Владелец данного аппарата — артист цирка, дрессировщик и друг легендарного Юрия Никулина купил его в 1089 году новым и собирался на нем активно ездить, поэтому доработал под себя. Тюнинг заключается в установке кофра с катафотами, покрашенного в цвет мотоцикла, где хранятся запчасти.

А еще вместо родного сплошного сиденья он поставил свое с пружинной подвеской, как на более ранних Днепрах. Установил дуги безопасности, а на них разместил противотуманки польского производства. Поставил алюминиевые защитные кожухи, чтобы чтоб перенаправить поток воздуха для лучшего охлаждения цилиндров.

Продавали такие Днепры в магазинах Спорттовары, и по тем временам считались хорошим вложением денег. 11-я — это самая массовая модель мотоцикла Днепр, и на рынке их до сих пор немало, часто покупают их иностранцы, для которых цены на него довольно привлекательные.