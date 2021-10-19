ГИБДД назвала машины, которые чаще всего эвакуируют — журнал За рулем

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ГИБДД назвала машины, которые чаще всего эвакуируют

В первой тройке марки Kia, Hyundai и Volkswagen.

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Дептранс Москвы подвел итоги эвакуации неправильно припаркованных автомобилей за сентябрь. В топ самых «популярных» на штрафстоянках марок попали следующие:

  1. Kia — 1733 авто
  2. Hyundai — 1538 авто
  3. Volkswagen — 1336 авто
  4. Mercedes-Benz — 1068 авто
  5. Toyota — 1067 авто
  6. Nissan — 1046 авто.

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Самыми распространенными провинностями, из-за которых машины туда попадали, стали нарушения правил остановки и стоянки.

Эвакуаторы «Московского паркинга» чаще всего перемещают на спецстоянки машины на Варшавском шоссе (401), Измайловском шоссе (298) и Ленинградском проспекте (268). Узнать, куда эвакуировали машину, можно в приложении «Парковки Москвы» или по телефону +7 495 539 5454, или 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

Фото: Департамент транспорта и Depositphotos

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