ГИБДД назвала машины, которые чаще всего эвакуируют

Дептранс Москвы подвел итоги эвакуации неправильно припаркованных автомобилей за сентябрь. В топ самых «популярных» на штрафстоянках марок попали следующие:
- Kia — 1733 авто
- Hyundai — 1538 авто
- Volkswagen — 1336 авто
- Mercedes-Benz — 1068 авто
- Toyota — 1067 авто
- Nissan — 1046 авто.
Самыми распространенными провинностями, из-за которых машины туда попадали, стали нарушения правил остановки и стоянки.
Эвакуаторы «Московского паркинга» чаще всего перемещают на спецстоянки машины на Варшавском шоссе (401), Измайловском шоссе (298) и Ленинградском проспекте (268). Узнать, куда эвакуировали машину, можно в приложении «Парковки Москвы» или по телефону +7 495 539 5454, или 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).
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Фото: Департамент транспорта и Depositphotos