Дрифтовал у ТЦ «Европейский»: теперь ГИБДД ищет хулигана

Он создавал угрозу для пешеходов. Впрочем, местные жители говорят, что подобное здесь не редкость.

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Видео, на котором лихач дрифтует на машине в оживленном месте Москвы, около ТЦ «Европейский», быстро разлетелось по соцсетям. Хулигана не смущало то, что он мог сбить человека, так как «крутил пончики» прямо на пешеходной зоне. Впрочем, такое в России сейчас не редкость — дрифтеры давно облюбовали для покатушек зоны больших парковок рядом с торговыми центрами и супермаркетами.

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Но обычно такое происходит за городом, а тут — прямо в оживленном месте Москвы, недалеко от центра.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции заинтересовались этим видео и уже начали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Москве. По данному факту возбуждено административное расследование, устанавливается личность правонарушителя.

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Видео: ВКонтакте

Фото: Сергей Коньков/ТАСС и М24