КАМАЗ начал сборку новой модели грузовика

Новый среднетоннажник легче предшествующей модели, более комфортный и с таким же прочным и грузоподъемным шасси, говорят на предприятии.

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В Набережных Челнах собрали два опытных образца нового среднетоннажного грузовика КАМАЗ-53251. Модель комплектуется новой цельнометаллической кабиной К5 на четырехточечной подвеске. В модельном ряду эти грузовики должны сменить КАМАЗ-5325 с кабиной К4. От предшественника КАМАЗ-53251 отличается меньшей снаряженной массой при сохраненной прочности шасси, в результате чего выросла грузоподъемность.

Между собой собранные экземпляры отличаются. Один из них предназначен для коммунальных надстроек, его снаряженная масса составляет 6250 кг, а полная — 19 тонн. Второй — для перевозок в сфере розничной торговли (ритейла), у этой машины кабина имеет спальное место, а снаряженная масса равна 6550 кг, полная масса — 18 тонн, максимальная с прицепом — 28 тонн.

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Силовая установка обеих машин — дизель Cummins ISB6.7E5 310 экологического класса Евро-5, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом ZF. В ближайшее время автомобили отправятся на доводочные испытания по калибровке электронных систем трансмиссии, двигателя, блока управления автомобилем. А специалисты НТЦ КАМАЗа уже работают над модификацией КАМАЗ-53252 экологического класса Евро-6, эта версия должна быть лучше по уровню комфорта и эффективности.

Сроки запуска КАМАЗ-53251 и КАМАЗ-53252 в серийное производство пока не разглашаются.

Тягачи семейства К5 собирают теперь и в Казахстане.

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Фото: КАМАЗ