Недорогих российских автомобилей станет меньше

Став иномарками, машины подорожают: Минпромторг больше не будет слепо доверять данным автопроизводителей о степени локализации моделей, и станет проверять их, разбирая до винтика.

Материалы по теме В ближайшие три года в России выпустят три модели электрокаров

Минпромторг намерен сам определять степень локализации производства автомобилей в России и не принимать во внимание данные, предоставляемые автопроизводителями.

Для этого выпускаемые в нашей стране машины будут разбираться на детали, а заводы — проверяться. Затем будет проводиться анализ деталей и сверка полученных результатов с базовой технической документацией, пишет Газета.ru. Проще говоря, эксперты станут определять, какие детали можно считать российскими, а какие — нет.

Также планируют проверять конвейеры, где происходит штамповка, сварка и покраска, и предприятия поставщиков.

Материалы по теме Льготные автокредиты вернутся в 2022 году

В результате некоторые компоненты, собираемые отверточным способом из зарубежных компонентов, могут перестать считаться российскими. Это обязательно отразится на степени локализации выпускаемых моделей.

Если уровень локализации вдруг понизится ниже определенного уровня, то автопроизводители перестанут получать государственные субсидии, компенсации за утилизационные сборы и участвовать в программах субсидирования. В результате их продукция станет дороже.

Фото: Depositphotos