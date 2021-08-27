Минпромторг предупредил о массовых отзывных кампаниях в 2022 году

Из-за дефицита полупроводников производителям Евразийского экономического союза, у которых возник дефицит комплектующих, разрешили выпускать автомобили без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это решение приняли на Коллегии Евразийской экономической комиссии 17 августа 2021 года.
Дооснащать машины системой экстренной помощи будут во время подготовленных производителем и согласованных с Росстандартом отзывных программ, рассказали «Российской газете» в пресс-службе Минпромторга. Ведомство само будет контролировать этот процесс, в том числе с помощью информации, содержащейся в Системах электронных паспортов транспортных средств.
Работы по дооснащению проданных машин должны завершить до 30 июня 2022 года. Это решение касается не только России, но и Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, которые входят в ЕАЭС.
Напомним, с 2017 года все новые машины, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая автоматически сообщает о ДТП и передает точные координаты автомобиля.
- «Буханку» УАЗа обещают напичкать электроникой.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС