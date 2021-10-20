Заработала первая камера для контроля включенных фар — журнал За рулем

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Заработала первая камера для контроля включенных фар

Такая камера появилась в Москве, с помощью нее уже вынесено 15 постановлений об административных правонарушениях по статье 12.20 КоАП РФ. Как известно, регионы быстро перенимают столичный опыт в плане фиксации нарушений.

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В Москве начала работать камера, которая в автоматическом режиме фиксирует езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней (согласно ПДД езда без включенных фар является нарушением пункта 19.5), сообщает столичный Дептранс.

«Фары ближнего света или дневные ходовые огни нужны для безопасности на дороге: машина с ними лучше заметна в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности», — напоминает столичный Дептранс в своем Телеграм-канале.

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Управление ГИБДД Москвы, в свою очередь, сообщило адрес комплекса фотофиксации, который распознает езду с выключенными фарами. Он расположен на Ростокинском проезде, напротив дома 3 стр. 3.

С 17 октября сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 15 постановлений об административных правонарушениях по статье 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки».

Каждый материал внимательно изучается сотрудниками ГИБДД на предмет соответствующей доказательной базы совершенного правонарушения.

Фото: Дептранс Москвы

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