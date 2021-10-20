Топ-5 популярных моделей: их реальная цена у дилеров

Гранта, Веста, Рио, Солярис и Крета - их реальные цены сейчас даже не напоминают РРЦ. Рассчитанная средневзвешенная цена куда ближе к правде.

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Дефицит электронных компонентов породил дефицит самих автомобилей в дилерских центрах, и поэтому купить автомобиль по рекомендованной розничной цене (РРЦ) стало невозможно. Ресурс «Цена Авто» определил, какова реальная средняя цена автомобилей самых популярных моделей. Как видно на приведенной инфографика, у некоторых дилеров Lada еще можно найти автомобили с ценой ниже (!) РРЦ, но в основном нужно ориентироваться именно на т.н. средневзвешенную цену.

Средневзвешенная цена (медиана) рассчитывается на основе средних значений фактически существующих цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов), поясняет источник. В сентябре для бестселлера АВТОВАЗа модели Lada Granta она составила 646 600 рублей — при РРЦ, после последнего подорожания равной 559 900 рублей.

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У модели Lada Vesta медиана по России составляет 868 600 рублей (РРЦ равна 783 900 рублей). А у Kia Rio — 1 278 700 рублей (у некоторых дилеров можно встретить машины «в минималке» за 1 024 900 рублей) при актуальной РРЦ в 949 900 рублей. Hyundai Solaris официально стоит от 890 000 рублей, у некоторых дилеров есть машины за 986 000 рублей, но более реальной выглядит средневзвешенная цена — 1 168 400 рублей.

Официальная цена минимальной комплектации Hyundai Creta — 1 199 000 рублей, но в автосалонах машин дешевле 1 209 000 рублей не найти, а средневзвешенная цена по стране — 1 546 500 рублей.

По данным «За рулем», большинство автомобилистов на фоне роста цен в автосалонах уже отказались от покупки нового автомобиля.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС, Цена.Авто